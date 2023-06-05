Генштаб ВСУ опроверг начало контрнаступления

Заявление последовало за сообщениями Минобороны России о срыве попыток ВСУ перейти в наступление

Сообщения о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и его срыве российскими военными не соответствуют действительности, утверждают в украинском Генштабе.

Как сообщает Reuters, в ведомстве заявили, что не обладают информацией о начале контрнаступления, а также не комментируют "всякого рода фальшивки".

Заявление украинского Генштаба было обнародовано после того, как российское Министерство обороны рассказало о сорванных попытках ВСУ начать контрнаступление утром 4 июня. Украинская армия стремилась прорвать оборону ВС России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, однако добиться этого ей не удалось.

Также ВСУ и группа польских наемников предприняли попытку наступления в Запорожской области. Противник потерял не менее двух танков, но смог продвинуться на 400 метров. Российские военные отбросили врага с занятых позиций.

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