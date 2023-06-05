Два человека отравились сидром в Удмуртии

Летальные исходы зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях

В Удмуртии зафиксировали два случая отравления сидром.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. Пострадавшие – 20-летний юноша и 34-летняя женщина, их госпитализировали в токсикологическое отделение ГКБ №6.

"Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", - сообщила Пинчук в своем telegram-канале.

В Ульяновской области от отравления суррогатным алкоголем пострадали 22 человека, девять из них скончались. Известно, что погибшие пили напиток "Мистер Сидр", купленный в магазинах Димитровограда и Ульяновска. Алкоголь поставлялся от предпринимателя из Самары, он задержан. Полиция начала масштабную проверку складов алкоголя в Самарской области.

Глава региона Алексей Русских призвал предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

В Самарской области известно о двух летальных случаях от отравления сидром. Две женщины приобрели алкоголь в магазине города Новокуйбышевск.

В Ульяновской и Самарской областях возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Идет расследование.

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