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Путин обсудил с главами Минтранса и РЖД транспортную доступность новых регионов

14:34
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Большое внимание уделяют восстановлению портов в Донбассе и Запорожье

Вопросы транспортной доступности новых регионов нашей страны, а также результаты работы Российских железных дорог обсудил Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозёровым.

Так, последний доложил, что пассажирские и грузовые перевозки с начала года выросли более чем на три процента. Увеличился и экспорт.

О развитии транспортной инфраструктуры в новых регионах доложил Виталий Савельев. В частности, идёт важная работа по созданию альтернативного маршрута в Крым - через Мариуполь и Мелитополь. Также большое внимание уделяют восстановлению портов в Донбассе и Запорожье.

— Мы договаривались, что обсудим с вами сегодня вопросы транспортной доступности Новороссии и Донбасса, да? А потом поговорим о результатах работы РЖД, да? Пожалуйста.
— Морские порты в прошлом году у нас реестр пополнили. Это два порта – Мариуполь и Бердянск. Мы провели работы по обследованию территорий порта, снята минная опасность, и сейчас проходят восстановительные работы. Я думаю, все задачи, которые вы ставите перед нами, а они для нас являются одними из главных, по обеспечению транспортной доступности, будут выполнены.
— А глубина причалов в Мариуполе где-то под восемь метров, да?
— Да, она пять-восемь метров, ну, в зависимости от причала. В Мариуполе восемь метров везде, а в Бердянске чуть меньше – пять-восемь метров. Но этого достаточно, это большая глубина.
— То есть большие суда могут пройти?
— Да, могут.
— Это расширяет наши возможности.
— Да.
 

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