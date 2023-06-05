Такая символика до сих пор активно используется в ВСУ

Использование нацистских символов и образов в украинской армии может привести к тому, что западные страны откажут властям Украины в поддержке. Такое мнение высказывает в понедельник, 5 июня, издание The New York Times.

Как отметил исследователь международных ультраправых движений Майкл Колборн, "люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины".

При этом Запад оказался в крайне сложной ситуации, поскольку публичное признание наличия нацистской символики в ВСУ означало бы подтверждение правоты России, решившей начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

С другой стороны, показное игнорирование этой ситуации грозит распространением опасных нацистских идей, пишет газета.

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов отмечал, что США, НАТО и Евросоюз берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России. Дипломат счел пугающе очевидными исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине. Он указал, что Вашингтон и Брюссель "действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России".

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