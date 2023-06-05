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Москвичей призвали не ждать потепления в длинные выходные

15:23
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Нерабочими днями будут 10, 11 и 12 июня

В столичном регионе в течение начавшейся 5 июня недели ожидается температура ниже нормы из-за холодных воздушных масс, в длинные выходные потепление не прогнозируется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что "все-таки не жаркое лето еще", температура будет колебаться в течение дневного времени от 19 до 24 градусов.

При этом небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник и в пятницу, в остальные дни прогнозируется переменная облачность, в том числе "солнышко будет", пообещал Вильфанд.

В выходные похолодает ночью до 5-10 градусов, днем — до 17-19 градусов в Москве и до 16-21 градуса в Подмосковье. Соответственно, температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы, цитирует метеоролога "Интерфакс".

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила в комментарии РИА Новости, что теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет.

Тем временем на Урал и в Сибирь пришла аномальная жара. Открыли пляжный сезон в Тюмени, Кемеровской области, республике Алтай — там до плюс 30 градусов. В соседних Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае — на пять градусов жарче.

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