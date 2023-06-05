Киеву не удалось добиться поставленных целей

Разведка поднимает в небо беспилотник с позывным "Алиса". Здесь добрая традиция давать имена боевым птичкам. До позиций ВСУ - меньше километра. С воздуха сразу становится ясно, какова интенсивность артиллерийского огня. В окопах замечено движение противника - националисты перемещаются по узким проходам, вырытым в известняке. Наши бойцы быстро, но без суеты наводят 120-миллиметровый миномет.

Еще несколько секунд ожидания - и поступает приказ открыть огонь. Впереди Белогоровка и Северск - эти населенные пункты стоят на дороге на Славянск, до которого по прямой уже меньше 50 километров. Чуть южнее уже освобожден Артемовск. Минометный расчет, судя по кадрам с беспилотника, с поставленной задачей справился на отлично. Мины ударили точно по противнику.

На южнодонецком направлении противник предпринял попытку крупномасштабного наступления. Это кадры уничтожения техники ВСУ, опубликованные Министерством обороны (см. видео).

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "Противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей".

Поставленных целей Киев не добился. То, что Запорожье рано или поздно станет местом контрнаступления ВСУ, в российском Генштабе знали. Возможно, именно поэтому на участке в тот момент находился командующий объединенной группировкой Валерий Герасимов.

Так работает ТОС "Солнцепек" бойцов Центрального военного округа. ВСУ нечем похвастать, кроме высоких потерь. В результате массированного артудара уничтожены позиции боевиков под Купянском.

Вооруженные силы Украины продолжают бить по гражданской инфраструктуре, что является военным преступлениям. Националисты реактивной артиллерией ударили по жилой многоэтажке в городе Кременная. Предварительно сообщается, что погибла женщина. Под завалами еще могут находится люди. Из дома эвакуировали 35 человек.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"