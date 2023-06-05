Эксперты прогнозируют мировой рост цен на энергоносители

В том числе за счет снижения уровня добычи нефти крупнейшими экспортерам

На важнейшую закрытую встречу представителей мировых разведок в Сингапуре, которая, по данным агентства Reuters, состоялась в рамках международного военного форума, министра обороны Украины решили не приглашать. Хотя ситуация в этой стране там детально обсуждалась. В итоге Алексею Резникову пришлось довольствоваться лишь протокольными мероприятиями. И несколькими интервью, где он мечтательно грезил о предстоящих поставках F-16, которые Киев, конечно, очень ждет.

"Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их. Развернуть авиагруппировку F-16 Украина будет готова осенью или даже зимой. Так что в ходе летнего контрнаступления эти истребители применятся не будут, в отличие от всей наземной техники, полученной от западных союзников и партнеров", - сказал Резников.

Некоторые из партнеров, кстати, оказались возмущены тем, что оружие их производства было в руках украинских боевиков, зашедших на территорию Белгородской области. Речь, в частности, идет о бельгийских винтовках, что недопустимо, подчеркнул премьер-министр этой страны Александр де Кро: "Мы попросили наши разведывательные и военные службы проанализировать это, пока у меня нет никакой информации. Есть четкое правило: наше оружие, которое поставляется на Украину, должно использоваться только в целях обороны украинской территории".

Впрочем, эта история закончится ничем, учитывая тот факт, что Запад во главе с США уже дал Киеву добро на использование своего оружия и по территории России. Так что претензии бельгийцев быстро сойдут на нет, канув в потоках информации об украинском наступлении, которое, по данным нашего Минобороны, уже началось. Его результатов на Западе очень ждут. Хотя и пытаются это скрыть.

"Это же не экзамен. Мы не оцениваем контрнаступление. Мы верим, что украинцы добьются успеха и сумеют вернуть находящиеся под контролем России стратегически важные территории", - сообщил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Он, конечно, лукавит. В Белом доме делают ставку на успех ВСУ, которые впоследствии будет использован командой Байдена в предвыборных целях. Пока же дела у него идут не очень, учитывая очередное падение, давшее повод республиканцам снова начать муссировать тему здоровья американского лидера.

"Не хочу звучать, как заевшая пластинка, но я вновь скажу: этот человек ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть нашим президентом. И для нас это плохая ситуация. Кто-то должен быть призван к ответу. Людям, таким, как Джилл Байден, людям, которые его окружают и которые должны любить его и заботиться о нем, следует что-то с этим сделать. Им следует это остановить, потому что это позор", - указал Ронни Джексон, бывший врач президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

При этом комитет Демократической партии уже заявил: внутрипартийных дебатов между кандидатами не будет. Вероятно, и там понимают, что Байден не справится. А ставку на предстоящих выборах делают именно на него. Вот только уверенности в том, что нынешний глава Белого дома победит, все меньше. И в стане самих демократов, и в Европе, и в НАТО, которая вот-вот официально примет в свои ряды Швецию.

Там эти новости не все восприняли позитивно. Сотни граждан вышли на митинг против такого решения. Однако власти их мнение не особенно волнует. Как, впрочем, и тот факт, что из-за антироссийских санкций, которые ввел Стокгольм, промышленность Швеции, пишет местная пресса, оказалась поставлена на колени. Похожая ситуация и в Германии, в экономике которой началась рецессия.

Эксперты при этом прогнозируют мировой рост цен на энергоносители. В том числе за счет снижения уровня добычи нефти крупнейшими экспортерами черного золота. Накануне они договорились продлить сделку ОПЕК+ и на следующий 2024-й год.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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