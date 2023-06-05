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Российские ракетоносцы пролетели над Норвежским морем

15:22
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Ту-95МС сопровождали истребители

Самолеты МиГ-31 объединенных ВВС и ПВО Северного флота сопроводили в плановом полете российские ракетоносцы. Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

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Как сообщили в Минобороны России, полет продолжался около пяти часов. В сообщении ведомства отмечается, что российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана, а также Арктики и Северной Атлантики.

Видео работы экипажей ракетоносцев Минобороны опубликовало в Telegram. Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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