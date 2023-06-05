В Госдуму внесли поправки о ежемесячной выплате участникам СВО

Ее предлагается полностью предоставлять в денежной форме

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, в соответствии с которым ежемесячная выплата участникам спецоперации будет полностью предоставляться в денежной форме. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" и глава парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Парламентарий уточнил, что "сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и т.д.".

Чтобы получить всю причитающуюся сумму в денежном выражении, необходимо заранее подать заявление, но "в условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально", подчеркнул депутат.

В случае принятия предложенным поправок выплата изначально будет приходить участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью, а по желанию можно будет через Соцфонд получить часть выплаты в виде лекарств, путевок и так далее, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко президент России Владимир Путин подчеркивал, что главная задача властей — это "поддержка людей, помощь людям", особенно участникам спецоперации и членам их семей.

Глава государства также поддержал идею выравнивания денежного довольствия всех участников спецоперации. До этого мобилизованный доброволец получал 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а военнослужащий по контракту получил бы эти средства лишь в том случае, если будет находиться непосредственно на передовой.

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