Боевики ВСУ и Нацгвардии Украины устроили перестрелку в Херсоне

Семеро убиты, с десяток раненых

Жертвами перестрелки в одном из жилых кварталов находящегося под контролем Киева Херсона стали семь человек. В бой вступили бойцы 189-го батальона 123-й бригады территориальной обороны ВСУ и 16-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины.

Как сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, в результате перестрелки пятеро военнослужащих ВСУ были ликвидированы, семеро получили тяжелые ранения. В рядах подразделения Нацгвардии погибли двое, трое ранены.

По данным источника, нацгвардейцам поступила информация, что боевики ВСУ грабят магазины, находящиеся под их "коммерческой защитой". Группа Нацгвардии выехала на задержание, однако на месте получила вооруженный отпор со стороны военнослужащих, передает ТАСС.

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