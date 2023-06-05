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НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе

15:57
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Боевые группы альянса появились в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
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НАТО сформировала боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году.

Кроме того, развернуто "беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море", цитирует Лунгеску The Washington Post.

Ранее СМИ со ссылкой на секретные документы американского Минобороны, которые в результате утечки оказались в открытом доступе, сообщали, что кадровые военные государств — членов Североатлантического альянса в составе специальных подразделений присутствуют на Украине. Согласно этим данным, на Украине по состоянию на 23 марта работало как минимум одно такое подразделение численностью 97 человек из Великобритании, Латвии, Франции, США, Нидерландов. При этом НАТО уверяет, что не участвует в конфликте на Украине, а лишь помогает Киеву оружием и обучением солдат.

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