Цена на газ в Европе поднялась выше 300 долларов за тысячу кубов

Темпы роста – выше 16%

Темпы роста цен на газ в Европе превысили 16%. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов превысила 300 долларов за тысячу кубометров.

Газ на европейской бирже начал дешеветь с конца прошлого года. Причины - достаточные запасы в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплая погода. В конце мая цена впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений начала весны прошлого года - тогда газ стоил 3892 доллара за тысячу кубометров.

По индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, В начале торгов 5 июня июльские фьючерсы были у отметки 265,5 доллара за тысячу кубометров. Но к 16 часам их стоимость уже составляла 307,4 доллара, передает РИА Новости.

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