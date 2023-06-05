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Цена на газ в Европе поднялась выше 300 долларов за тысячу кубов

16:25
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Темпы роста – выше 16%

Темпы роста цен на газ в Европе превысили 16%. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов превысила 300 долларов за тысячу кубометров.

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Газ на европейской бирже начал дешеветь с конца прошлого года. Причины - достаточные запасы в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплая погода. В конце мая цена впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений начала весны прошлого года - тогда газ стоил 3892 доллара за тысячу кубометров.

По индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, В начале торгов 5 июня июльские фьючерсы были у отметки 265,5 доллара за тысячу кубометров. Но к 16 часам их стоимость уже составляла 307,4 доллара, передает РИА Новости.

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