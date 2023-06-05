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НАТО признала неспособность сдержать Россию

16:46
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Альянсу не хватает мобильности

Североатлантический альянс не в состоянии эффективно сдерживать Россию. НАТО не хватает военной мобильности, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

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По словам Ходжеса, единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания – это быть быстрее, чем русские, раньше них добраться до критического места. Однако альянсу до сих пор это не удавалось, военная мобильность по-прежнему остается проблемой, цитирует отставного генерала газета Washington Post.

Издание отмечает, что цель альянса - дать отпор России, не потеряв при этом ни пяди территории. Однако сейчас до полного пересмотра стратегической концепции еще далеко.

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