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Минобороны: ВСУ предприняли новые попытки атак на южнодонецком направлении

16:58
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Все они провалились

Министерство обороны России сообщило в понедельник, что ВСУ в течение 4 июня предприняли новые попытки прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении.

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Противнику нанесено огневое поражение, он отброшен на исходные позиции.

Как уточнили в ведомстве, атаки были предприняты в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое. ВСУ ввели в бой до трех усиленных танками батальонных тактических групп.

По данным Минобороны, только 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 военнослужащих, а также 16 танков, 24 боевые бронированные машины. Пятеро украинских военнослужащих взяты в плен.

Вооруженные силы России успешно сдерживают наступление украинских подразделений.

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