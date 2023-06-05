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Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи всю продукцию компании "Мистер Сидр"

17:20
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Число жертв отравления сидром продолжает расти

Региональным управлениям Роспотребнадзора поручено выявить всю продукцию компании "Мистер Сидр". По распоряжению главы ведомства Анны Поповой, товары следует изъять из продажи.

Число жертв отравления сидром в российских регионах увеличилось до 11
Два человека отравились сидром в Удмуртии

Как указано в изданном ведомством документе, организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, надо проинформировать о том, что выявлена опасная продукция. Также им следует выдать предписания о приостановке реализации продукции "Пивная продукция — "Мистер Сидр", изготовленной ООО "АНДИ", приводит содержание документа РИА Новости.

Тем временем число жертв продолжает расти. В Ульяновской области, отравившись сидром, умерли 16 человек, еще две женщины погибли в Новокуйбышевске. Как стало известно, все они употребляли напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области.

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