Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом

Актриса в реанимации

Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию одной из московских больниц. Актрису госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

"Пятый канал", в свою очередь, сообщает, что народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. В настоящий момент врачи проводят полное обследование актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе "Хождение по мукам", "12 стульев", "Петербургские тайны" и многие другие. Артистка родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года.

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