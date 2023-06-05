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Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом

17:47
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Актриса в реанимации

Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию одной из московских больниц. Актрису госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

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"Пятый канал", в свою очередь, сообщает, что народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. В настоящий момент врачи проводят полное обследование актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе "Хождение по мукам", "12 стульев", "Петербургские тайны" и многие другие. Артистка родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года.

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