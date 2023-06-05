Смертельно опасный напиток: что известно об отравлениях сидром в России

Первые пострадавшие поступили в больницы еще в субботу

На дорогах Самарской области - массовые проверки большегрузов.

"Сегодня в 12:30 на посту Московское шоссе, 23-й километр остановлена машина "Вольво". В процессе проверки документов и прицепа выявлена перевозка сидра. Данная информация передана полиции", - сообщил Александр Дорогойченков, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре.

Эта фура перевозила пластиковые кеги и, судя по документам, направлялась на склад для получения 18 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", который, как выяснилось, употребляли погибшие и пострадавшие. Росалкогольрегулирование уже заблокировало его оборот на всей территории России. Только в Димитровграде, где отравились больше всего жителей, проверены 23 торговые точки. Изъято 193 емкости общим объемом почти 6000 литров.

В этот магазин в Димитровграде завезли одиннадцать 30-литровых кег с сидром. Сколько человек успели купить смертельный напиток, продавец не знает, но говорит, что разбирали его довольно охотно. В Ульяновске скончалась сотрудница одного из магазинов. Решила попробовать напиток, которым торговала. Скорую вызвали не сразу, сначала симптомы сильнейшего отравления приняли за проблемы с давлением.

"Особенностью метанола является то, что он по своему цвету и запаху неотличим от этилового спирта. И если этот продукт, метанол, содержится в каких-то других алкогольных напитках, то отличить его, скорее всего, без специальных методов не получится. Первыми симптомами отравления метанолом являются головокружение, возможны у пациентов рвота и диарея. Также у пациентов наблюдается посинение кожных покровов и падение артериального давления", - рассказал Артем Школяр, главный врач Республиканского наркодиспансера Удмуртии.

Первые пострадавшие от употребления ядовитого сидра поступили в больницы еще в субботу. Сейчас следователи работают на предприятии, где разливали сидр. Уже известно, что на партию, поставленную в Димитровград, были только товарно-транспортные накладные - без сертификатов, подтверждающих качество.

Кроме того, стало известно, что руководитель ООО "Анди" Анар Афат оглы Гусейнов в июле прошлого года уже привлекался к ответственности за торговлю сидром без документов в одной из торговых точек Самары.

"Следователями следственного комитета задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. По версии следствия, он осуществлял производство алкогольной продукции - пивного напитка сидр - в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки в Самарскую и Ульяновскую области", - сообщил Евгений Словцов, старший помощник руководителя СУ СКР по Ульяновской области.

Однако, как теперь выясняется, география распространения его оказалась шире. Склад с опасной для здоровья алкогольной продукцией обнаружили в Нижегородской области. Пострадавшие с признаками отравления метанолом поступили в больницы Удмуртии. Роспотребнадзор настоятельно призывает граждан не употреблять уже приобретенный напиток "Мистер Сидр".

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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