Мишустин: борьба с изменением климата нужна для повышения качества жизни россиян

На Волге идет строительство и модернизация очистных сооружений

До конца следующего года правительство продлевает применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств. Об заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, сообщает "ТВ Центр".

Из-за внешних ограничений оказались нарушены многие логистические цепочки. Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России.

Также обсудили благоустройство в российских регионах. 14 миллионов человек приняли участие во Всероссийском онлайн-марафоне, где определили территории и проекты, которые, по мнению самих жителей, должны быть преобразованы в приоритетном порядке.

Еще одна тема - экология. Среди важных вопросов - оздоровление бассейнов рек, задача была заявлена в послании президента. В этой связи на крупных артериях, таких, как Волга, идет строительство и модернизация очистных сооружений. Наиболее активно в Татарстане, Ярославской и Нижегородской областях.

"Чистый воздух, вода, сохранение флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата – все эти шаги нужны для повышения качества жизни наших людей. В России, везде в мире 5 июня по инициативе Организации Объединенных Наций также отмечается Всемирный день окружающей среды. Только сообща, объединив усилия, можно привести нашу планету в порядок. Одно из ключевых направлений такой работы - это водные артерии. Правительство активно занимается улучшением их состояния", - указал премьер.

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