ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев официально признал переход к наступательным действиям

18:43
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Главным остается артемовское направление

ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. Контратака – составная часть оборонительной операции, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Генштаб ВСУ опроверг начало контрнаступления
Крупномасштабное наступление ВСУ закончилось провалом

Как написала замглавы военного ведомства в Telegram, эпицентром боевых действий остается артемовское направление. Маляр утверждает, что там ВСУ действуют "широким фронтом" и достигли определенных успехов.

Украинский Генштаб ранее опроверг сообщения о начале наступления. В то же время, в Минобороны России сообщили, что российские войска сорвали попытки ВСУ начать широкомасштабное наступление на южнодонецком направлении.

По данным ведомства, украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Однако удары артиллерии ВС России рассеяли противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.