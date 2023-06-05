Киев официально признал переход к наступательным действиям

Главным остается артемовское направление

ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. Контратака – составная часть оборонительной операции, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Как написала замглавы военного ведомства в Telegram, эпицентром боевых действий остается артемовское направление. Маляр утверждает, что там ВСУ действуют "широким фронтом" и достигли определенных успехов.

Украинский Генштаб ранее опроверг сообщения о начале наступления. В то же время, в Минобороны России сообщили, что российские войска сорвали попытки ВСУ начать широкомасштабное наступление на южнодонецком направлении.

По данным ведомства, украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Однако удары артиллерии ВС России рассеяли противника.

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