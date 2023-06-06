Экономист Юшков объяснил, как Россия обошла нефтяные санкции

Обмен "ударами" с Западом будет продолжаться

Из каких расчетов исходили страны ОПЕК+, продлевая действие ограничений на добычу нефти? Как сказываются на нынешнем состоянии рынка антироссийские санкции? И что ждет европейскую экономик без поставок энергоресурсов из нашей страны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Запад попытался создать некую новую энергетическую архитектуру, при которой российская нефть должна выходить на мировой рынок, но при этом стоить там копейки. Это тот самый потолок цены. Кто-то - США, Евросоюз - ввел свое эмбарго. В ответ Россия создала теневой флот, вступила в кооперацию с другими подсанкционными участниками - Ираном, Венесуэлой. Мы ушли на азиатские рынки, там полностью разместили свои объемы. Теперь Запад делает новый шаг - обещает следить за тем, кто и как выполняет эти санкции. И подобные шаги с той и другой стороны будут продолжаться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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