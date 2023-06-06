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Марш глупости: польская русофобия превратилась в анекдот

07:23
  • вторник
  • 06 июня 2023

"Русские агенты" охотятся на "агентов Кремля"

Россия купила всех польских политиков! Да и просто поляков скупили оптом - если верить польским СМИ, комментирующим воскресные акции протеста, прокатившиеся по стране. Сотни тысяч людей вышли на улицу после того, как Сейм и президент Польши решили создать специальную комиссию для расследования "российского влияния на польскую политику" с 2007 по 2022 год.

Если внимательно прислушаться к перепалке в польском политическом зоопарке, волосы дыбом встают. На митинги вышли русские агенты, чтобы вымести из политики... агентов Кремля! В Польше осенью должны пройти парламентские выборы, и правящая партия "Право и Справедливость" порядком надоела избирателям. Чем? Своими оголтелыми нападками на Россию, бездумной поддержкой киевского режима, дикими заявлениями, которые делает премьер Матеуш Моравецкий.

Например, такими: "Русский мир - это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию".

Рядовые поляки восторга от таких заявлений не испытывают.

"Моравецкий прямо призывает к геноциду русских. За свои слова надо отвечать. Киев уже отвечает", - пишут интернет-пользователи.

Бывший глава военной контрразведки Януш Носек дает большое интервью, в котором обвиняет лидеров страны в том, что они поголовно завербованы Москвой. Кого ни возьми, каждый агент Кремля. На Носека тут же выложили компромат: а зачем ты надевал бескозырку с надписью "Аврора" на русском? Явно агент!

У польской оппозиции дела не лучше. Бывший премьер Дональд Туск, лидер "Гражданской платформы", который и вывел на улицы сотни тысяч протестующих, тоже агент Москвы, на которого ищут компромат, доказательства тесных связей с Россией. Полякам, вышедшим на демонстрацию, непонятно, как одни русские агенты могут биться с другими русскими агентами на политическом манеже Польши.

"Марш ненависти и презрения" - так назвали выступление поляки, которых как раз и утомила эта животная ненависть политиков к России и презрение к рядовым гражданам, утомленным сумасшедшей русофобией. 

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