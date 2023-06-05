ФСБ задержала агента спецслужб Украины под Нижним Новгородом

Мужчина сам решил участвовать в боевых действиях против ВС России

Гражданин России задержан в Нижегородской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчина сам решил участвовать в боевых действиях против ВС России и согласился на сотрудничество с представителями Киева.

Воплотить задуманное ему не удалось, так как о планах узнали в ФСБ. Представители спецслужб задержали злоумышленника 5 мая. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Как передает РИА Новости, задержанный признался в содеянном, суд отправил его под стражу. Отмечается, что мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности гражданина продолжаются.

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