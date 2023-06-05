ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала агента спецслужб Украины под Нижним Новгородом

19:14
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Мужчина сам решил участвовать в боевых действиях против ВС России

Гражданин России задержан в Нижегородской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчина сам решил участвовать в боевых действиях против ВС России и согласился на сотрудничество с представителями Киева.

В Туле осудили украинского агента за шпионаж
Агентурную сеть израильского "Моссада" разоблачили в Стамбуле

Воплотить задуманное ему не удалось, так как о планах узнали в ФСБ. Представители спецслужб задержали злоумышленника 5 мая. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Как передает РИА Новости, задержанный признался в содеянном, суд отправил его под стражу. Отмечается, что мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности гражданина продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.