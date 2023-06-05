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Кубань приходит в себя после разгула непогоды

22:40
  • понедельник
  • 05 июня 2023

За сутки в регионе выпала месячная норма осадков

От Армавира до ближайшего моря, Черного, - больше 250 километров. Но из-за мощного ливня, который обрушился на юг России, горожанам и ехать никуда не пришлось. Они отправились вплавь прямо по улицам - причем не покидая собственных авто. Правда, на столь необычное путешествие отважились далеко не все. Дождь лил с такой силой, что дворники на лобовых стёклах не справлялись с потоками воды даже в самом быстром режиме.

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Из-за непогоды местные власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации. В зоне стихийного бедствия оказались 55 придомовых территорий. Вода зашла и на первый этаж крупного торгового центра. Частично были затоплены автовокзал и один из детских садов.

Не лучше ситуация и на Ставрополье. Там из-за шквалистого ветра на несколько часов была обесточена насосная станция, без воды остались более 13 тысяч человек. А по некоторым поселкам сейчас можно передвигаться, только вооружившись веслами.

В Пермском крае прошел сильный град. Ледяные горошины диаметром до 41 миллиметра - то есть с довольно крупное куриное яйцо - сыпались с неба всего несколько минут. Но и этого хватило, чтобы последствия неприятно поразили автовладельцев и садоводов. Но обошлось без пострадавших. Синоптики заранее предупредили местных жителей об опасных метеоявлениях в виде ливней, сильного ветра и града. 

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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