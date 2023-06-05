Майк Пенс подал документы для участия в президентской гонке в США

Выборы пройдут в ноябре 2024 года

Как следует из данных на сайте Федеральной комиссии по выборам США, бывший вице-президент страны Майк Пенс подал документы, чтобы баллотироваться на выборах американского лидера.

Пенс будет добиваться выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Его главными соперниками по праймериз будут экс-глава государства Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Джо Байден уже объявил, что будет добиваться переизбрания.

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