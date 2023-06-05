ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Майк Пенс подал документы для участия в президентской гонке в США

20:14
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Выборы пройдут в ноябре 2024 года

Как следует из данных на сайте Федеральной комиссии по выборам США, бывший вице-президент страны Майк Пенс подал документы, чтобы баллотироваться на выборах американского лидера.

Предвыборная кампания в США приобретает все более причудливые формы
В Кремле напомнили о важности стратегического диалога США и России

Пенс будет добиваться выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Его главными соперниками по праймериз будут экс-глава государства Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Джо Байден уже объявил, что будет добиваться переизбрания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Майк Пенс
Майк Пенс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.