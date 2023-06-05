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Разведчик из США признал "стратегическую победу" Путина над Западом

20:27
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Запад обанкротился, взявшись помогать Украине

Владимир Путин побеждает Запад. Президент России одерживает верх в сферах экономики, международных отношений, а также на поле боя, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

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Как сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom, Россия наносит стратегическое поражение Соединенным Штатам с точки зрения геополитики. Путин одерживает победу и в военной сфере: ВС России громят подготовленные специалистами НАТО подразделения ВСУ, тем самым подтачивая и силы альянса.

Риттер отметил, что Запад уже обанкротился, снабжая Украину оружием на десятки миллиардов долларов.

При этом Москва, как замечал экс-разведчик ранее, достигла успехов в экономике. После ухода из России западных компаний в страну пришли миллиарды долларов от инвесторов из Китая, Индии и других государств.

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