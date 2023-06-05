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Система ПВО сработала над Белгородом

20:45
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Уточняется, что засекли три воздушные цели

Противовоздушная оборона перехватила три воздушные цели над Белгородом и белгородским районом. Как сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, последствия перехвата целей на земле уточняют оперативные службы.

Белгород и село Муром попали под ночные обстрелы ВСУ
Два человека погибли во время обстрела Белгородской области

За день 5 июня это уже вторая атака на Белгород. Ранее Гладков сообщил, что воздушную цель удалось сбить на подлете к Белгороду. Тогда никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и машина скорой помощи.

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно сильную атаку на Белгородскую область ВСУ устроили 1 июня. Пострадали не менее 11 жителей города Шебекино.

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