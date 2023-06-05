Важную улику обнаружила независимая экспедиция у места взрывов "Северных потоков"

Ее упустили шведские следователи

Шведские следователи, работавшие на месте взрывов газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", упустили важную улику. Странный объект обнаружили члены независимой экспедиции.

Находку сделал репортер интернет-портала Grayzone, который 24 мая отправился к месту диверсии на лодке под названием Baltic Explorer. Он смотрел прямую трансляцию с подводного беспилотника, проплывавшего у места разрывов трубопровода, как вдруг заметил необычный для подводного пейзажа предмет.

По словам журналиста, это были черно-оранжевые водолазные ботинки. Удалось определить и модель этой специфической обуви: ее используют дайверы ВМС Соединенных Штатов и Украины.

МИД России в конце мая вызвал послов Германии, Дании и Швеции. Им был заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по "Северным потокам". В МИД заявили, что Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на "Северных потоках" с обязательным подключением российских специалистов.

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