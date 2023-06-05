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ЕС внес в черный список еще девять россиян

21:37
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Среди них - замминистра юстиции Олег Свириденко

Евросоюз внес в черный список девять россиян, следует из публикации в "Официальном журнале ЕС".

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Уточняется, что их обвиняют в "нарушениях прав человека за осуждение демократического активиста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) на 25 лет тюрьмы".

В списке значатся, в частности, замминистра юстиции Олег Свириденко, заместитель руководителя Главного следственного управления СК Денис Колесников, а также глава СИЗО №5 в Москве Дмитрий Комнови и следователь Андрей Задачин.

Всем им запрещен въезд на территорию Евросоюза, их активы в ЕС должны быть заморожены. Приговор Кара-Мурзе в ЕС назвали "политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям".

В апреле Мосгорсуд признал публициста виновным по делу о госизмене, руководстве нежелательной организацией и распространении ложной информации о российской армии.

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