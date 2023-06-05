РЖД увеличила перевозки грузов с дружественными странами почти на 70%

Об этом глава компании доложил президенту России

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что компания увеличила перевозки грузов с дружественными странами почти на 70 процентов, передает "ТВ Центр".

Так, рост грузооборота с Китаем по железным дорогам возрос более чем на 80 процентов. А завершившаяся реконструкция Тихорецкого железнодорожного узла позволила расширить возможности транспортного коридора "Север - Юг" в направлении Ирана.

Белозеров: "Восток - особое внимание по вашему поручению. 96,7 миллиона - это плюс восемь процентов, приросли общие перевозки. При этом в целом Восточный полигон - экспорт более 50 миллионов тонн. Вы нам поставили задачу увеличить количество перевозки пассажиров, в том числе и в Крым. Мы приросли практически на 30 процентов в пассажирском движении и еще смогли чуть-чуть добавить по грузовому движению. Практически 500 миллиардов вкладывается в развитие.

Путин: "Что касается инвестиций, здесь нужно идти в графике, чтобы железнодорожная инфраструктура - в данном случае транспортная в целом - не была сдерживающим фактором развития экономики".

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