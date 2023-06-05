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Первые случаи отравления сидром зафиксированы в Нижегородской области

21:44
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Есть жертвы

Власти Нижегородской области зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Как сообщает ТАСС, уже есть погибшие после употребления сидра.

Число жертв отравления сидром в российских регионах увеличилось до 11
Ульяновский губернатор сделал срочное заявление из-за массового отравления сидром

Тем временем в Ульяновской области число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем возросло до сорока. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы.

По данным губернатора, некачественный алкоголь, которым отравились люди, продавался с 3 июня. Русских напомнил, что 16 человек скончались, есть случаи отравления среди несовершеннолетних, передает "Интерфакс".

Собственник предприятия, выпускавшего сидр с метанолом, уже задержан. С ним работают следователи. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" из Самарской области, выпускающего напиток "Мистер сидр".

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