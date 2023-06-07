Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Настройтесь активно поработать и вовремя вернуться домой

Овны

Вы можете запутаться в деньгах или финансовых документах, из-за чего потом будете переживать. Лучше избегать сегодня любых дел, связанных с деньгами, ради спокойствия.

Тельцы

Луна и Венера ополчились на ваш Юпитер - будьте осторожнее с женщинами на работе и дома. Вы рискуете оказаться меж двух огней или нечаянно сказать что-то неуместное.

Близнецы

Вам лучше не отправляться сегодня в дорогу: даже короткие поездки чреваты приключениями. На работе ничего не обещайте, так как есть риск переоценить свои силы.

Раки

Вы можете прогадать, заключая контракт или залезть в долги. Звезды предостерегают от крупных покупок и попыток устроиться на более денежную работу - воздержитесь!

Львы

Вам лучше не ходить на свидания и избегать острых разговоров с партнером. Виной всему планеты, но это будет трудно объяснить при эмоциональном выяснении отношений.

Девы

То, что вы в последнее время стали более закрытыми, невозможно не заметить. Учтите, что вашим партнерам или близким из-за этого некомфортно - надо объясниться.

Весы

Отпускники пустятся во все тяжкие на отдыхе: еда, алкоголь, развлечения - у каждого своя слабость. Оставшиеся дома тоже рискуют выйти за рамки, держите себя в руках!

Скорпионы

Вы углубитесь в работу настолько, что забудете о своих домашних обязанностях. Настройтесь активно поработать и вовремя вернуться домой – это залог покоя и счастья в семье.

Стрельцы

Неудачный день для важных совещаний, деловых встреч, подписания документов, сдачи отчетов. Вам будет не хватать информации или времени - подумайте, как спасти ситуацию.

Козероги

У вас в кошельках то пусто, то густо – и сегодня в них может вообще ничего не остаться, если не сказать себе "стоп". Держите под контролем свои банковские карты!

Водолеи

Вы сегодня капризны из-за Луны, которая пришла в ваш знак и разругалась в пух и прах со всеми. Не будьте как Луна, постарайтесь ни с кем не испортить отношения.

Рыбы

Студентам и ученикам сегодня будет сложно сдавать экзамены и проходить тестирования. Если не драматизировать и собраться с мыслями, вы со всем успешно справитесь!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"