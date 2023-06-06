Помочь может каждый: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Гриши Белоусова

У мальчика - очень редкое генетическое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-летнего Гриши Белоусова. У него очень редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Позади у мальчика уже две операции. В 2020 году ему удалили доброкачественное новообразование в головном мозге. А летом прошлого года он перенес операцию по пересадке костного мозга.

Для восстановления ребенку постоянно необходим специальный препарат иммуноглобулин, поддерживающий его слабый иммунитет. Но стоимость препарата - больше двух миллионов рублей. А семья Гриши из небольшого городка Тайга Кемеровской области просто не может самостоятельно собрать такую сумму.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Одиннадцатилетний Гриша увлеченно рисует. Можно выставку устраивать - уже готовы несколько альбомов. Тут и портреты врачей, и герои известных мультфильмов. А еще он создает сказочных персонажей и строит целые города из пластилина.

Талант художника и скульптора у Гриши проявился в клинике. Между двумя серьезными операциями. Тогда много времени проводил без движения. Никаких проблем со здоровьем у мальчика родители не замечали до девяти лет. Но осенью 2020-го мама обратила внимание - стал сильно уставать, появились тошнота и постоянные боли в голове. А результаты КТ и МРТ оказались просто пугающими.

"Головной мозг проверили и обнаружили сначала кровоизлияние, потом - опухоль головного мозга", - вспоминает мама.

Гриша - из небольшого сибирского городка Тайга в Кемеровской области. На операцию его направили в Москву, в клинику Бурденко. Там удалили опухоль. Казалось, все страшное позади. Но состояние не улучшалось. После дополнительных обследований, уже спустя год в другой столичной больнице, ему поставили диагноз - первичный иммунодефицит. Очень редкое генетическое заболевание.

Пересадка костного мозга при таком диагнозе - единственный шанс на выздоровление. Операцию Грише провели в августе прошлого года. Для дальнейшего восстановления Грише теперь жизненно необходим иммуноглобулин - препарат, поддерживающий слабый иммунитет ребенка, позволяющий ему сопротивляться различным вирусам, бактериям и просто жить обычной жизнью. Использовать это лекарство можно дома, самостоятельно, ребенку не придется каждый месяц находиться в больнице. Однако стоимость этого препарата - больше двух миллионов рублей. У родителей Гриши нет возможности собрать такую сумму. Работает в семье только папа, он - помощник машиниста электровоза.

Препарат - жизненно важен и необходим срочно. Гриша с мамой сейчас в Москве, готовятся к еще одной операции - у ребенка есть еще и серьезные проблемы со зрением. Сейчас мальчик видит только одним глазом. И очень боится, что не сможет рисовать. Но учебный год закончил успешно, в ведомости - только пятерки и четверки.

У Гриши - домашнее обучение. Пока ему нельзя посещать школу. А он - жизнерадостный и общительный - сильно скучает по одноклассникам. В будущем хочет стать ветеринарным врачом, очень любит животных и умеет заботиться о них.

Есть у него и еще одна большая мечта.

"Я хочу на море. А папа говорит, выздоровеешь - поедешь на море", - рассказывает мальчик.

Гриша - талантливый художник, очень терпеливый и мужественный человек. Он уже сделал много трудных шагов к выздоровлению. И сейчас тот момент, когда каждый может ему помочь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Григория Белоусова, программа 1683

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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