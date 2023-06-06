Российские войска остановили наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Противник за сутки потерял более 1500 военнослужащих

Наступление ВСУ на южнодонецком направлении остановлено, противнику нанесен существенный урон. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение 5 июня украинские националисты сосредоточили основные усилия на Времевском выступе. Несмотря на понесенные накануне большие потери, неприятель продолжил наступление на три населенных пункта, но успеха не добился.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин".

Есть успехи у наших военных и на Запорожском направлении. Группировка "Восток" поразила два опорных пункта боевиков и станцию радиоэлектронной борьбы. Штурмовики СУ-25 ударили по скоплению противника на краснолиманском участке фронта, там радикалы пытались вернуть утраченные позиции. Су-34 отработали по складу боеприпасов.

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