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Артиллеристы ЦВО бьют по противнику на краснолиманском направлении

07:44
  • вторник
  • 06 июня 2023

Корректировка артиллерии ведется с помощью беспилотников

Артиллеристы Центрального военного округа бьют по противнику на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

Экипаж радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" передал точные координаты командного пункта и орудий противника. Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" тут же нанес точный удар по боевикам. Цели были уничтожены с расстояния 15 километров. Корректировка велась беспилотником "Орлан".

Слаженная работа артиллеристов, разведки и комплекса "Зоопарк" позволяет ликвидировать радикалов, применяющих любые виды маскировки.

"Работаю на "Зоопарке". Моя работа разведывательная, передаю своим цели артиллерии противника. Все засекаем, передаем. Успехи получаются большие, засечек много, когда идет активная фаза - целый день в работе. То есть если бы ставили "звездочки" на борт, борта уже не хватило бы", - рассказал техник-оператор боевой машины.

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