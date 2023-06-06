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"Грачи" отработали по замаскированным позициям радикалов

07:47
  • вторник
  • 06 июня 2023

Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары

Штурмовики Су-25 Восточного военного округа ювелирно отработали по замаскированным укрепленным полевым позициям и бронетехнике радикалов, рассказали в Минобороны.

Экипажи нанесли ракетные удары. Пуски самолеты выполнили парами с малых высот.

После атаки уже отработанный маневр ухода от противника - отстрел тепловых ловушек. Вернувшись на аэродром, "Грачи" прошли обслуживание и были подготовлены к новым боевым вылетам.

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