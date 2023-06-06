Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов

Ефрейтор Залина Музаева работает в составе сводной медицинской группы

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных, участвующих в спецоперации.

Командир мотострелкового батальона майор Вячеслав Косарев с подчиненными лишил противника возможности атаковать наши позиции. Украинским националистам не удалось сбросить с дронов кумулятивные снаряды. На подлете два беспилотника ВСУ Косарев уничтожил прицельным огнём. Мотострелки успешно отразили вражескую атаку с воздуха.

Ефрейтор Залина Музаева работает в составе сводной медицинской группы в непосредственной близости к передовой. Профессиональные действия сестры-анестезиста полевого госпиталя, несмотря на постоянные угрозы обстрелов радикалов, позволили провести более 300 хирургических операций и спасти жизни нашим бойцам.

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