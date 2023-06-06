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"Ярсы" вышли на боевое патрулирование в Алтайском крае

07:59
  • вторник
  • 06 июня 2023

Учения позволят проверить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству

В Алтайском крае на боевое патрулирование выведены новейшие ракетные комплексы "Ярс". Как сообщили в Минобороны, это плановые маневры, во время которых военным предстоит отработать ряд задач.

В частности - пройти 100-километровым маршем, организовать смену боевых позиций и маскировку в лесных массивах, а также противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Учения позволят проверить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству и интенсивной работе на маршрутах боевого патрулирования.

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