Из Флориды на МКС отправился корабль Cargo Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела космический грузовик на орбиту

На МКС ждут прибытия грузового корабля Cargo Dragon. Пуск аппарата компании SpaceX состоялся накануне вечером во Флориде с космодрома на мысе Канаверал, передает "ТВ Центр".

Пуск дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела грузовик на орбиту. На его борту - более трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. В том числе - две новые панели солнечных батарей для завершения работ по модернизации энергетической системы МКС.

Стыковка в автоматическом режиме намечена на 12:50 по московскому времени.

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