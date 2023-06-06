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Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов ВСУ

08:21
  • вторник
  • 06 июня 2023

Ситуация пока контролируемая

Шандоры Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал во вторник, 6 июня, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Политик пояснил, что ночью украинские военные нанесли ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шандоры — так называемые задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, уровень воды значительно вырос.

Леонтьев отметил, что обстановка после частичного разрушения ГЭС пока контролируемая, эвакуация населения не требуется, хотя "готовимся к самым плохим последствиям". При этом чиновник предупредил, что ситуация может обернуться нарушением поставок воды в Крым, сообщает "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, рассказал секретарь совета Алексей Данилов. Другие детали чиновник не привел, сообщает ТАСС.

Угроза затопления Каховской ГЭС возникла еще в 2022 году, о чем предупреждала Москва. В ноябре российские войска покинули правый берег Днепра, где расположен областной центр Херсонской области. Решение было связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

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