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Минобороны России подготовило поправки об оповещении мобилизованных по СМС

08:38
  • вторник
  • 06 июня 2023

Сейчас россияне получают бумажные повестки

Министерство обороны России предлагает внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещение мобилизованных через СМС-рассылку. Такой документ обнародован в понедельник, 5 июня.
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Ведомство предлагает расширить перечень способов, которыми можно направлять россиянам соответствующие повестки, внеся в него СМС-сообщение, которое будут присылать "на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг".

Министерство подчеркнуло, что это поможет сократить сроки оповещения россиян, а также повысить качество проведения этого процесса, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. В апреле Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток и ограничений для уклонистов. Как отметили депутаты Госдумы, такой реестр "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

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