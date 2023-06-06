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ФБР расследует дело о возможной причастности Байдена к коррупции

08:58
  • вторник
  • 06 июня 2023

Эту информацию подтвердили в Конгрессе США

Федеральное бюро расследований (ФБР) занимается разбирательством дела о возможной причастности американского президента Джо Байдена к коррупции. С таким заявлением выступил в понедельник, 5 июня, председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.
Вокруг Байдена начинает раскручиваться новый скандал

По утверждению конгрессмена, некий источник снабдил ФБР данными о том, что Байден во время своего вице-президентства участвовал "в уголовной схеме взяточничества".

Вместе с тем бюро отказало Комеру в предоставлении ведомственного документа, свидетельствующего о возможной причастности Байдена к коррупции. За это конгрессмен пригрозил привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу директора ФБР Кристофера Рея, сообщает ТАСС.

Ранее Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США установил один из источников доходов членов семьи президента Байдена. Выяснилось, что они получили миллионы долларов из Китая, заявил председатель комитета Джеймс Комер. По его словам, политик солгал и "вместо того, чтобы быть честным с американским народом, Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая".

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