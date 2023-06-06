ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва обвинила США в попытках поссорить Россию с соседями

09:19
  • вторник
  • 06 июня 2023

Это вызывает "все большее отторжение"

Американские власти стремятся посеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в понедельник, 5 июня.
Разведчик из США признал "стратегическую победу" Путина над Западом

В своем Telegram-канале посольство прокомментировало введение Соединенными Штатами санкций против семерых россиян под предлогом того, что они якобы участвовали в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии".

Дипломаты подчеркнули, что это "проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру".

Однако подобные действия "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела". Подтверждением тому является "резкий всплеск интереса целого ряда дружественных столиц к формированию более справедливой архитектуры международных отношений", указали в российской дипмиссии.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала. Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.