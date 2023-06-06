Москва обвинила США в попытках поссорить Россию с соседями

Это вызывает "все большее отторжение"

Американские власти стремятся посеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в понедельник, 5 июня.

В своем Telegram-канале посольство прокомментировало введение Соединенными Штатами санкций против семерых россиян под предлогом того, что они якобы участвовали в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии".

Дипломаты подчеркнули, что это "проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру".

Однако подобные действия "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела". Подтверждением тому является "резкий всплеск интереса целого ряда дружественных столиц к формированию более справедливой архитектуры международных отношений", указали в российской дипмиссии.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала. Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

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