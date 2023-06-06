Белый дом не говорит американцам правды

Резонансное заявление о секретных программах США сделал кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший, передает "ТВ Центр".

В беседе с предпринимателем Илоном Маском политик сообщил: американские лаборатории по разработке биологического оружия действительно находятся во многих странах мира, в том числе и на Украине.

Радиотрансляция встречи велась в прямом эфире. Соперник Джо Байдена назвал эти программы "отвратительными". А в интервью телеканалу Fox News представитель клана Кеннеди обрушился с критикой на Белый дом, поддерживающий киевский режим. По словам политика, официальный Вашингтон не называет американцам истинные причины конфликта на Украине и настоящее число жертв.

"Администрация и Пентагон не говорят американцам о количестве жертв среди украинцев. Думаю, и украинское правительство также это скрывает. По данным аналитиков, на передовой погибло уже около 350 тысяч украинцев. Но об этом не говорят. Лгут нам и по поводу причин этой войны. Внушают, что это ответ на незаконное и жестокое вторжение Владимира Путина. Но на самом деле неоконсерваторы в Белом доме провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет. И они продолжают избегать любых разговоров о мире", - сказал Кеннеди-младший.

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