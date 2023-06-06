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ФСБ разоблачила план Киева устроить ядерный теракт в России

09:37
  • вторник
  • 06 июня 2023

Они рассказали и о планировавшихся атаках

Российские спецслужбы в ходе специальных операций задержали двух пилотов украинской разведки. Об этом во вторник, 6 июня, рассказали в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).
Появились подробности теракта в Запорожской области

В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания о совершенных и планируемых Главным управлением Минобороны Украины террористических актах на территории Российской Федерации.

В частности, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, тем самым привести в негодность местность для проживания людей. С этой целью Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения терактов, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим. Как заявил спикер Кремля, "они подтверждают сами" свою причастность к терактам и диверсиям в России, а США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима фактически берут на себя поддержку терроризма.

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