Из населенных пунктов, находящихся на берегу Днепра, начали эвакуировать жителей.

Это все, что осталось от верхней части Каховской гидроэлектростанции: на плотине снесло задвижки, предназначенные для перекрытия потока воды. Сама дамба не пострадала.

Киев много месяцев наносил прицельные массированные удары по объекту, от которого зависит жизнеобеспечение региона. Этой ночью снаряды, выпущенные предположительно из РСЗО "Ольха", достигли своей цели.

"Каховская ГЭС была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара. Она была построена из гидротехнических бетонов. Очень серьезное армирование. В результате террористических ударов в 2 часа ночи многочисленных были разрушены верхние все сооружения, которые находятся над поверхностью воды", - сообщил Владимир Леонтьев, руководитель администрации Новой Каховки.

Вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. В отдельных районах уровень Днепра уже достиг 10 метров и продолжает расти. Новая Каховка находится в 5 километрах от ГЭС. Город вне опасности. Но в зоне потенциального подтопления могут оказаться больше десятка населенных пунктов. Власти подготовили автобусы и пункты временного размещения. На месте дежурят спасатели. Паники среди населения нет.

Россия еще в октябре проинформировала Совбез ООН об опасности действий украинских боевиков и призвала не допустить разрушения электростанции. Запад предупреждений не услышал. И в лучших традициях политики двойных стандартов продолжает закрывать глаза на происходящее в регионе. Сразу после теракта на Каховской ГЭС Киев бездоказательно обвинил в нём Москву. Удары по станции и ближайшим населенным пунктам не прекращаются.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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