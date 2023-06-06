США постоянно ищут дополнительные направления, в которых можно "раздражать" Россию

Угледар. После неудавшейся атаки боевики ВСУ бегут со всех ног, оставляют западную технику. Спонсоры не пожалеют и обязательно дадут еще. Тем более, что вооружение, которое поставляют зарубежные лидеры, такого качества, что его все равно пора утилизировать. Например, гарантийный срок у американской ракеты, сбитой сегодня над Донецком, истек четверть века назад.

И это только вершина айсберга. Австралия не поскупилась и решила отдать Украине 7-тонные броневики. Важная деталь – по данным местного издания, у машин неисправна тормозная система.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди в онлайн беседе с предпринимателем Илоном Маском рассказывает, что на фронте уже погибли 350 тысяч украинцев. Но эти цифры замалчивают. Спонсоры киевского режима не привыкли считать потери, используя украинские земли в своих целях.

"Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее. Там разрабатываются все виды отвратительного биологического оружия. В том числе и этническое, способное убивать людей определенных рас. Вы в курсе, что многие страны мира собирались запретить биооружие? Но наши спецслужбы продолжают разрабатывать его", - добавил Кеннеди-младший.

Накануне заместитель главы Пентагона по политическим вопросам заявил, что пожертвования, отправленные Киеву, оказали давление на американскую оборонную промышленность. А тут еще Зеленский потребовал 50 батарей зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". На американском континенте пока взяли паузу. А вот Германия, которая ранее не собиралась передавать Украине истребители F-16, может изменить свою позицию, заявил министр обороны Борис Писториус. Уточнив, что в этом вопросе пока есть одно "но".

"Германия и США не хотят, чтобы наше оружие использовалось для пересечения российской границы. И у меня нет никаких сигналов насчет этого", - сказал он.

"От этих руководителей США и остальных западных стран, которых Вашингтон полностью подмял под себя, можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками сейчас всерьез готовят F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Наши Вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России все прекрасно понимают, докладывают Верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может вмещать ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, Запад постоянно ищет дополнительные направления, в которых можно "раздражать" Россию. Намерен открывать и второй, и третий фронты в Центральной Азии. Цель одна - расчленить и уничтожить нашу страну.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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