Во всем мире отмечают День русского языка

Мероприятия проводят и в ООН

Международный день русского языка отмечают сегодня в России и во всем мире. Дата не случайна - 6 июня родился великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

По всей стране - тематические акции и литературные чтения.

Мероприятия проводят и в ООН. В штаб-квартире открыта выставка, на которой представлены стихи и проза сотрудников службы перевода.

Всего, по последним данным, по-русски говорят более 250 миллионов человек. Это один из шести официальных языков ООН. И как заявил наш постпред Василий Небензя, все попытки отменить его при международной организации невозможны.

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