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Половина пролетов Каховской ГЭС рухнули под напором воды

09:59
  • вторник
  • 06 июня 2023

Обрушение началось из-за обстрелов ВСУ

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрела украинскими военными разрушены половина из 28 пролетов под давлением воды. Об этом во вторник, 6 июня, рассказали в местных экстренных службах.
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов ВСУ

Уровень воды в районе ГЭС продолжает расти. Региональные экстренные службы предупредили, что он не спадет в течение примерно трех суток.

В правительстве Херсонской области рассказали, что в зону возможного подтопления поднимающейся водой из Днепра попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. В Херсоне из соображений безопасности уже обесточили микрорайон Корабел, его также отключат от газоснабжения, сообщает РИА Новости.

При этом на правобережье Днепра в зоне, контролируемой Украиной, в критической ситуации оказались 16 тысяч человек, проводится эвакуация, сообщает РБК.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил в эфире "Соловьев Live", что разрушение Каховской ГЭС — это катастрофа, к которой привел "марионеточный украинский режим" и его зарубежные хозяева. Мэр города предупредил, что ремонт станции невозможен — ее придется отстраивать полностью заново после победы России в спецоперации.

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