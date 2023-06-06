Киев готовил теракты в России с применением радиологического оружия. Главное

По данным ФСБ, в целях диверсий была создана служба, в которую входила легкомоторная авиация

На борту этого легкомоторного самолета - целый арсенал. Пластид, гранаты и дроны-камикадзе. Машину, которая летела на предельно малой высоте, удалось своевременно обнаружить. Пилот Дмитрий Шиманский приземлился в Тульской области, где сразу же был задержан сотрудниками ФСБ.

"Прибыл на территорию Российской Федерации с Украины по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий на территории Российской Федерации", - признался он.

В 2022 году начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым была создана третья служба, в состав которой входит так называемое авиационное крыло. Задержанный Шиманский сообщил, что принимал самое непосредственное участие в организации этого подразделения, где служат лучшие пилоты ВСУ. Они должны обеспечивать взрывчаткой диверсионные группы на территории России, а также сбрасывать бомбы на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Все это полностью укладывается в политику киевских властей, в основе которой - терроризм. Но на допросе Шиманского выяснились и другие факты. Вот что он рассказал: "Руководством украинском разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски грязной ядерной бомбы, радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов. Они не так много весят, то есть меньше, чем ФАБ-100. То есть мы обсуждали вопрос того, что можно сделать грязную атомную бомбу".

По словам Шиманского, грязные бомбы, поставленные на таймер и сброшенные заранее, должны были приводить в действие в определенный момент одновременно. Огромные территории в результате могли стать безжизненными на долгие годы.

Впрочем, о преступных планах киевского режима Минобороны России было известно. На брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал об этом еще в октябре: "По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий для создания ядерного оружия".

С начала года было спланировано и осуществлено пять боевых вылетов легкомоторной украинской авиации на территорию России, повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах. Подробности планов Киева были раскрыты в ходе расследования готовившейся диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме "Северный" в Ивановской области. Ее удалось предотвратить. Тогда же был задержан еще один украинский пилот Александр Морозов.

"Мне была поставлена задача вылететь в составе пары на производство бомбометания на территории Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов. Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку", - сообщил он.

Летчики-диверсанты рассказывают, что на Украине им обещали полную поддержку и немедленный обмен в случае плена, но как только это случилось, тут же о них забыли. Теперь задержанные передают привет своим сослуживцам и настоятельно советуют подумать, прежде чем отправляться в полет.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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