В Пензе зафиксированы случаи отравления алкоголем

Есть несовершеннолетние

В Пензенской области зафиксировали три случая отравления алкогольными напитками.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, 2 июня две девушки 17 и 18 лет приобрели алкоголь в одной из торговых точек города, после чего их госпитализировали с отравлением.

На следующий день еще одна 17-летняя девушка во время празднования дня рождения выпила алкогольный напиток и тоже получила отравление.

Возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг. Из торговых точек, где девушки купили напитки, сотрудники полиции изъяли более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Следователи не уточнили, какой именно алкоголь пили пострадавшие.

По последним данным, в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадал 51 человек, 18 из них скончались. В Самарской области 14 человек пострадали, двое умерли. В Удмуртии известно о двух пострадавших, за их жизнь борются врачи. Есть пострадавшие и в Нижегородской области, они поступили в медучреждение с метанолом в крови.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства, пишет "Интерфакс". Возбуждены уголовные дела. Задержан 32-летний индивидуальный предприниматель.

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